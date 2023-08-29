Она покорила своим "металлическим" образом.

Американская певица Бейонсе дала концерт в Лас-Вегасе, во время которого блестала в роскошном мини-платье от известного украинского дизайнера Ивана Фролова.

Бренд FROLOV создал металлическое мини-платье именно для поп-дивы. Оно выполнено в корсетном плане с вручную вышитым сердцем. На ножки знаменитость обула ботильоны, а на голову надела красную шляпку с маской.

Последний наряд Бейонсе получился экстравагантным и невероятно стильным. Дизайнер Иван Фролов говорит, что гордится возможностью создать индивидуальный образ для Бейонсе с интервалом всего семь месяцев.

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"Я горжусь нашей командой, которая производит невероятные вещи в невероятные сроки, несмотря на ракетные атаки и воздушные обстрелы Киева. Для нас честь таким образом показывать и напоминать миру о металлической стойкости украинского народа и чувствовать поддержку от самых известных звезд, как Бейонсе!" - сказал Фролов.

Стоит отметить, что артистка уже не впервые выбирает наряды от украинских дизайнеров. Главной "изюминкой" ее образов чаще всего становятся именно шляпки, которые она обожает покупать у украинских дизайнеров.

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