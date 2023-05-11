Известная певица Бейонсе дала первый концерт в рамках своего большого турне World Renaissance Tour. Звезда выступила в Стокгольме и примерила шляпу от украинского дизайнера Руслана Багинского.
Один из образов Бейонсе, которых во время ее грандиозного концерта было немало, певица облачилась в наряд серебряного цвета. Свой "лук" она дополнила шляпой с большими заостренными полями.
Примечательно, что головные уборы от украинского дизайнера примерила не только певица. Вся ее команда танцоров тоже была в шляпах от Багинского.
На странице дизайнера в Instagram уже появилось видео с концерта Бейонсе. Певица "зажигала" на сцене, пока зрители визжали от восторга.
"Королева двигается в своем темпе", - подписали видео с Бейонсе авторы поста на странице бренда.
В комментариях пользователи поздравили Багинского с тем, что еще одна звезда примерила шляпу от его бренда. Они написали:
- "Вау! Поздравляю!"
- "Это истерика, это пожар!"
- "Супер, браво! Руслан, ты молодец".
Напомним, ранее в украшении от Руслана Багинского появилась первая леди Елена Зеленская. Она встретилась с Чарльзом III в наряде с брошью, которая несла в себе особенный смысл.