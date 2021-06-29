Одежда - это не только дань моде, но и способ чувствовать себя комфортно, даже если на улице адское пекло.

Вспомните, когда в последний раз вы были довольны погодой? Из уст в уста передаются одни и те же фразы: «В том году такого не было», «Весны и не почувствовали» и «Я больше из дома не выйду».

Факт остается фактом - лето наступило и нужно как-то с этим мириться. Именно поэтому мы предлагаем подборку самых удачных элементов гардероба, которые выручают, если разум, измученный жарой, воспринимает одежду, как издевательство.

Что надеть в жару - материалы

Как одеваться летом - форма

Июльский зной предполагает летние наряды свободного кроя. Никаких обтягивающих вещей быть не должно. Во-первых, в них действительно очень жарко. Во-вторых, узкая одежда препятствует нормальному теплообмену и циркуляции крови. Идеальный выбор - пижамный костюм, брюки-бермуды или платье в пол на тонких бретелях.

Что делать, если не хочется носить белье

Читайте такжеНазваны лучшие способы избавиться от неприятного запаха подмышекНе носите. При такой температуре выбирать лиф с плотным пуш-апом или массивным декором - мягко говоря, отчаянный поступок. Поэтому, если вам позволяет размер груди и желание дать «свободу попугаям» - пролистывайте этот раздел статьи. Но для тех, кто, всё-таки, не готов отказаться от белья даже летом, есть совет: лифы с мягкой чашкой из легких тканей, «бралет» или спортивные модели.

Летние наряды - цвет и фактура

Лучше всего остановить свой выбор на светлых пастельных оттенках. Почему - ответит учебник физики. Мы лишь скажем о том, что темные тона отлично «притягивают» солнечные лучи. К тому же, 90% украинцев для осенне-зимнего периода выбирают мрачную цветовую гамму в одежде. Летняя пора - отличный повод внести нотку разнообразия в свой гардероб. Если насовсем расставаться с черным цветом не хочется, купите себе юбку или шорты, но не блузу.

Обувь летом - носки, сандали, каблуки

Знаем, как вы любите кроссовки, но в летний период такой выбор - не самый удачный. Обувь должна быть удобной, в открытых моделях вам будет однозначно прохладнее. Для тех, кто не приемлет открытой обуви, совет - покупайте модели тканевых кроссовок + носки из натуральных материалов. Каблук тоже не нужен - приток воды к тканям и отечность ног вы почувствуете и в обуви на низком ходу, а на высоком каблуке перенести это ощущение будет непросто. Если обувь на каблуке - часть вашего сердца, выбирайте «кирпичик» или «рюмочку».

Летние головные уборы

Необходимый предмет гардероба, без которого выходить на улицу в самое пекло уж точно не стоит. Рекомендуем присмотреться к элегантным соломенным шляпкам, кепкам светлых оттенков, косынкам или тканевым широкополым моделям шляп. Главное - учитывайте общий стиль вашего образа и будет ли одежда, выбранная вами, безопасной и удобной.

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Автор: Кристина Кащавцева