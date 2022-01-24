Причины смерти на данный момент не сообщаются.

Культовый французский дизайнер и звездный любимец Тьерри Мюглер ушел из жизни. На момент смерти знаменитости было 73 года.

Об этом сообщается в сообщении на его официальной странице в Instagram.

Причины смерти на данный момент не сообщаются.

"Мы опустошены, сообщая о кончине г-на Манфреда Тьерри Мюглера... Пусть его душа упокоится с миром", – говорится в сообщении.

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Будущая звезда родился 21 декабря 1948 года в Страсбурге во Франции. Свой бренд он запустил в 1970-х годах. Признание и слава к нему пришли в 1980-х и в начале 90-х годов.

Мюглер запустил свою линию духов, которая стала успешна. Кроме того, он увлекался бодибилдингом и фотографией. При этом он опубликовал несколько книг, первая среди которых "Тьерри Мюглер: Фотограф".

В последние годы его внешность претерпела сильные изменения из-за многочисленных операций по реконструкции лица после несчастного случая в тренажерном зале. В 2019 году Мюглер попал в ДТП и сломал нос, из-за чего ему снова делали операции. Ему имплантировали в подбородок кусок кости из бедра, потому что его не устраивали природные черты.

Модельер посвятил своей работе всю жизнь. Он одевал Дэвида Боуи, Джорджа Майкла, Синди Кроуфорд, Шэрон Стоун, Карди Би, Кэти Перри, Рианну, Беллу Хадид и многих другие.

Даже выйдя на пенсию в 2019 году, он работал художественным консультантом Бейонсе. Он разрабатывал костюмы для мирового турне звезды "I Am…". Кроме того, он одел Кардашьян на Met Gala в скандальное "мокрое" платье.

Как ранее сообщал УНИАН, известный итальянский дизайнер Нино Черрути умер в возрасте 91 года. Он умер в больнице, куда его привезли для операции на бедре.

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