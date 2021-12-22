Известный украинский дизайнер Алена Люлька рассказала, какие изделия из натурального меха надо носить этой зимой.

В связи с изменениями климата зима в Европе сместилась почти на месяц, но морозы, снег и холод все равно придут.

"Даже сейчас при нулевой температуре, хочется укутаться и согреться. Однако это не значит, что мы должны выглядеть грустно и однообразно. Меховые и кожаные изделия защитят нас от холода, прослужат не один сезон, а благодаря новым технологиям и дизайнерским решением вещи из натурального меха могут выглядеть модно, ярко и красиво", - считает Алена Люлька.

Особые акценты этого сезона комбинированные вещи – смело можно миксовать с мехом кожу, ткани, замшу и кружева. Сегодня в моде и будут модными еще лет пять накидки и палантины из норки, изделия с мехом внутрь. В тренде меховые шапки и шарфы из норки, соболя, каракуля и овчины.

Объясняя современные тенденции в меховой моде, Люлька считает, что изменение отношения к дизайну в целом отодвинула на второй план шубы средней длины и в пол. Но прощаться с ними не стоит. Если вещь надоела или устарел фасон, ее можно перешить и дать ей новую жизнь. Ведь от винтажных вещей всегда веет благородством.

"Я видела в Париже много благородных леди, а с графиней Пьер Мольер Д'бар Мария Беатрис я знакома лично. Эти люди хранят десятилетиями шедевры из меха и кожи. Рекомендую покупать роскошные дизайнерские шубы сейчас, так через 20 или 50 лет это будет достоянием вашей семьи – ведь такие вещи передаются по наследству", - рекомендует Алена Люлька.