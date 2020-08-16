"Шик и блеск": как правильно ухаживать за волосами на море

Солнце негативно влияет на красивые локоны.

Все модницы берут с собой на море косметичку. Но ухаживать стоит не только за кожей, но и за волосами.

Мы собрали несколько главных правил, которые помогут вам сохранить здоровый блеск волос.

Читайте также"Укрощение строптивых": как навсегда избавиться от электризации волос

В первую очередь стоит отметить, что солнце негативно сказывается на здоровье ваших волос. Оно обжигает локоны и делает их ломкими и выгоревшими.

Чтобы волосы были шелковистыми, используйте восстанавливающий или увлажняющий кондиционер. На мокрые волосы нанесите кондиционер, завяжите волосы в пучок и отправляйтесь на пляж.

Не забывайте использовать термозащиту, которая спасет ваши волосы от жгучего солнца. Наносите за 30 минут до выхода на солнце. Также носите панаму.

На море не стоит делать укладки. Забудьте о фене, плойках или утюжках. Не утяжеляйте локоны гелями, пенками, лаком для волос. При этом используйте шелк после мытья головы.

Другие новости по теме:

Стало известно, какой модный маникюр разобьет ваше сердце

Какие накладные ресницы сейчас в моде

Назван главный аксессуар 2020 года, от которого все сходят с ума

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич