Как ухаживать за ногами летом / ru.depositphotos.com

После длительных холодов наступает сезон вьетнамок, шлепанцев и босоножек. Естественно, им нужен особенный уход + подготовка к пляжу. Но у открытой обуви есть проблема, знакомая многим девушкам - стоит целый день походить по городу и вечером пяточки выглядят совершенно непривлекательно. 

Есть несколько способов сделать так, чтобы каждый вечер не приходилось бежать в ванную с тазиком и пемзой наперевес.

Ванны для ног

Полезные ванночки для ног / pinterest.ru

Читайте такжеЛетние наряды 2021: как одеваться, чтобы не умереть в жаруИдеальный вариант, который помогает расслабиться в конце рабочего дня. Выполняя такую процедуру 2-3 раза в неделю, вы получите мягкую и здоровую кожу ног. Более того, на стопах находится множество нервных окончаний и, если болят ноги, то дискомфорт чувствуется во всем теле. Вода+ароматические масла - простой рецепт красоты и молодости для ваших ножек!

Увлажняющая и тонизирующая

  • масло лаванды - 3 капли;
  • масло мяты - 1 капля.

Добавить ингредиенты в емкость с прохладной водой и подержать в ней ноги 15 минут. Перечная мята освежает кожу, а лаванда оказывает расслабляющий эффект.

Очищающая

  • сода - 1 ст. л;
  • морская или каменная соль - 1 сл.л.

Растворить в 2 литрах теплой воды, погрузить в ванночку ноги и подержать 15-20 минут. Если соли нет, но процедуру сделать хочется - добавьте жидкое мыло. С помощью такой ванны можно размягчить огрубевшую кожу стоп, успокоить её, а также укрепить связки.

Массаж для ног

Как правильно делать массаж ног / pinterest.ru

15 минут в день - ровно столько нужно, чтобы продлить здоровье ног и улучшить общее самочувствие. Массаж снимает напряжение и усталость, расслабляет мышцы, избавляет от отечности и улучшает циркуляцию крови. Правильная последовательность - снизу вверх. Начинайте со стоп и поднимайтесь по направлению к коленям и бедрам. Обязательно делайте массаж после душа (кожа должна быть чистой), используя крем или масло.

Сосудистые звездочки - как убрать

  • кипарисовое масло - 10 капель;
  • масло чайного дерева - 10 капель;
  • алоэ вера гель - 20 мл.

Каждое утро смазывать таким составом кожу стоп. Участки, где есть сосудистые звездочки, массировать осторожно.

Антицеллюлитный

Нужен, чтобы подтянуть и разгладить кожу. Растираем ноги, наносим масло или крем. Интенсивно массируем и потираем ноги, затем сжимаем кожу. В этот момент может быть больно, но это нормально. В конце - заворачиваем ноги в полотенце. Всего процедура занимает 10-15 минут. Для пущего эффекта можно воспользоваться банками для массажа.

Закаливание

Прохладная вода для здоровья кожи / pinterest.ru

Нет, мы не предлагаем каждое утро обливать тело холодной водой. Пусть будут только ноги. Принимая душ, направляйте струю прохладной воды снизу вверх - от пальцев ног до колена. Сначала одна нога, потом вторая. Такая процедура нужна, чтобы улучшить кровообращение, повысить тонус сосудов и предотвратить варикозное расширение вен.

Педикюр

Как делать педикюр летом / pinterest.ru

Если вы записываетесь в салон, чтобы покрыть ногти гель лаком, не обязательно делать это каждую неделю. Можно проводить поддерживающие процедуры дома. Для этого достаточно:

  • Ванночки с теплой мыльной водой;
  • Апельсиновой палочки;
  • Масла для кутикулы;
  • Пилки для ног.

Погружаете стопы в емкость, ждете 15-20 минут, пока кожа ног не станет мягкой. Затем с помощью пилки удаляете ороговевший слой кожи. ВАЖНО - не пользуйтесь пемзой, так как она травмирует кожу и потом увеличивает сухость. Апельсиновой палочкой отодвигаете кутикулу. Смазываете маслом для кутикулы кожу вокруг ногтей и в конце наносите увлажняющий крем для ног.

Летняя обувь

Какой должна быть обувь летом / pinterest.ru

Босоножки, кеды или любая другая открытая обувь не должна быть слишком узкой - в надеждах разносить её вы получите травмы ногтей, натоптыши и мозоли. Также старайтесь в жаркую погоду не носить кеды или кроссовки (единственное исключение - легкие тряпичные или тканевые модели). В закрытых вариантах летней обуви быстрее распространяется инфекция и влага. И помните - комфорт и здоровье - превыше всего.

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Автор: Кристина Кащавцева