Открытая обувь стала необходимостью вместе с приходом жары. Как сохранить роскошный вид кожи ног - рассказываем в статье.

После длительных холодов наступает сезон вьетнамок, шлепанцев и босоножек. Естественно, им нужен особенный уход + подготовка к пляжу. Но у открытой обуви есть проблема, знакомая многим девушкам - стоит целый день походить по городу и вечером пяточки выглядят совершенно непривлекательно.

Есть несколько способов сделать так, чтобы каждый вечер не приходилось бежать в ванную с тазиком и пемзой наперевес.

Ванны для ног

Читайте такжеЛетние наряды 2021: как одеваться, чтобы не умереть в жаруИдеальный вариант, который помогает расслабиться в конце рабочего дня. Выполняя такую процедуру 2-3 раза в неделю, вы получите мягкую и здоровую кожу ног. Более того, на стопах находится множество нервных окончаний и, если болят ноги, то дискомфорт чувствуется во всем теле. Вода+ароматические масла - простой рецепт красоты и молодости для ваших ножек!

Увлажняющая и тонизирующая

масло лаванды - 3 капли;

масло мяты - 1 капля.

Добавить ингредиенты в емкость с прохладной водой и подержать в ней ноги 15 минут. Перечная мята освежает кожу, а лаванда оказывает расслабляющий эффект.

Очищающая

сода - 1 ст. л;

морская или каменная соль - 1 сл.л.

Растворить в 2 литрах теплой воды, погрузить в ванночку ноги и подержать 15-20 минут. Если соли нет, но процедуру сделать хочется - добавьте жидкое мыло. С помощью такой ванны можно размягчить огрубевшую кожу стоп, успокоить её, а также укрепить связки.

Массаж для ног

15 минут в день - ровно столько нужно, чтобы продлить здоровье ног и улучшить общее самочувствие. Массаж снимает напряжение и усталость, расслабляет мышцы, избавляет от отечности и улучшает циркуляцию крови. Правильная последовательность - снизу вверх. Начинайте со стоп и поднимайтесь по направлению к коленям и бедрам. Обязательно делайте массаж после душа (кожа должна быть чистой), используя крем или масло.

Сосудистые звездочки - как убрать

кипарисовое масло - 10 капель;

масло чайного дерева - 10 капель;

алоэ вера гель - 20 мл.

Каждое утро смазывать таким составом кожу стоп. Участки, где есть сосудистые звездочки, массировать осторожно.

Антицеллюлитный

Нужен, чтобы подтянуть и разгладить кожу. Растираем ноги, наносим масло или крем. Интенсивно массируем и потираем ноги, затем сжимаем кожу. В этот момент может быть больно, но это нормально. В конце - заворачиваем ноги в полотенце. Всего процедура занимает 10-15 минут. Для пущего эффекта можно воспользоваться банками для массажа.

Закаливание

Нет, мы не предлагаем каждое утро обливать тело холодной водой. Пусть будут только ноги. Принимая душ, направляйте струю прохладной воды снизу вверх - от пальцев ног до колена. Сначала одна нога, потом вторая. Такая процедура нужна, чтобы улучшить кровообращение, повысить тонус сосудов и предотвратить варикозное расширение вен.

Педикюр

Если вы записываетесь в салон, чтобы покрыть ногти гель лаком, не обязательно делать это каждую неделю. Можно проводить поддерживающие процедуры дома. Для этого достаточно:

Ванночки с теплой мыльной водой;

Апельсиновой палочки;

Масла для кутикулы;

Пилки для ног.

Погружаете стопы в емкость, ждете 15-20 минут, пока кожа ног не станет мягкой. Затем с помощью пилки удаляете ороговевший слой кожи. ВАЖНО - не пользуйтесь пемзой, так как она травмирует кожу и потом увеличивает сухость. Апельсиновой палочкой отодвигаете кутикулу. Смазываете маслом для кутикулы кожу вокруг ногтей и в конце наносите увлажняющий крем для ног.

Летняя обувь

Босоножки, кеды или любая другая открытая обувь не должна быть слишком узкой - в надеждах разносить её вы получите травмы ногтей, натоптыши и мозоли. Также старайтесь в жаркую погоду не носить кеды или кроссовки (единственное исключение - легкие тряпичные или тканевые модели). В закрытых вариантах летней обуви быстрее распространяется инфекция и влага. И помните - комфорт и здоровье - превыше всего.

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Автор: Кристина Кащавцева