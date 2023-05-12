Ведущий примерил костюм от украинского бренда.

Ведущий и комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко покорил сердца фанаток роскошным "луком" на песенном конкурсе. Он выбрал стильный костюм и белоснежную рубашку, свой образ он дополнил черной кожаной обувью.

На своей странице в Instagram ведущий уже показал фото с Евровидения. Для конкурса Мирошниченко примерил "лук" от украинского бренда Andreas Moskin.

"Объединенные Евровидением! Несколько ярких моментов с нынешней бирюзовой дорожки от нашего британо-украинского дуэта. Невероятное сотрудничество двух невероятных стран! У нас так много общего", - поделился эмоциями от конкурса ведущий.

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Костюм Мирошниченко был бирюзовым, как и ковровая дорожка мероприятия. Впрочем, он не "слился" с полом и выглядел эффектно. Впоследствии дизайнеры рассказали, что костюм был создан именно для ведущего.

"Мы благодарны за возможность создать образ для ведущего Евровидения 2023. Мы гордимся тем, что этот костюм создан на собственном производстве в Украине", - написали на странице Andreas Moskin в Instagram.

Напомним, ранее стало известно, что ведущие Евровидения появились в сине-желтых образах. Вероятно, таким образом британцы в очередной раз решили поддержать нашу страну, которая сейчас борется с российской агрессией.

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