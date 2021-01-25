Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко пришла в Раду с новой волнистой прической.
Фотографии нового образа народной избранницы на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.Читайте такжеСтало известно, кто главная модница Верховной Рады
"Практически весь декабрь Юлия Владимировна отсутствовала. Сейчас к новой борьбе", - подписал он серию снимков.
"Грядут изменения в украинской политике, недаром ЮВ так сильно изменилась", "Икона стиля", "Новый год — новая прическа — новый политический сезон!", "Помолодела", - пишут в комментариях под фотографиями.
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