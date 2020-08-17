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День секонд-хенда: собраны модные "луки" за сущие копейки

17:50, 17 августа 2020
Красота и стиль
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Секонд-хенд / depositphotos.com

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Одеваться модно и с шиком - удовольствие не из дешевых. При этом можно подобрать изысканные "луки" даже из секонд-хенда. Главное, иметь чувство вкуса и стиля. Собственно, этим мы сейчас и займемся.

Давайте рассмотрим дешевые, но не менее элегантные образы Шери Павлович. Канадка любит воспроизводить образы знаменитостей, при этом достаточно бюджетно.

На одном из фото Шери предстала в темно-синем комбинезоне с цветочным принтом. Штаны выполнены в стиле "кюлот", что сейчас является очень модным.

Модный комбинезон / instagram.com/refashionistasheri

Также одной из самых трендовых вещей сейчас является кроп-топ. Его также Шери нашла в секонд-хенде. Эту вещь можно носить, как под юбки, так и под штаны.

Кроп-топ / instagram.com/refashionistasheri

Еще один необычный кроп-топ, который точно не оставит никого равнодушным. Он идеально сочетается со штанами в полоску.

Кроп-топ / instagram.com/refashionistasheri

Черно-белый "лук" навсегда останется в моде. Черная длинная юбка и белая футболка с необычным принтом сделали образ элегантным.

Модный "лук" / instagram.com/refashionistasheri

Ранее мы говорили о модном принте "единорога". Так вот вещи с таким принтом также можно найти в бюджетных магазинам. 

Модный принт / instagram.com/refashionistasheri

Не забываем о модных костюмах. Штаны и удлиненный жакет должны быть одного цвета. А акцент можно сделать на блузке или футболке другого цвета.

Модный костюм / instagram.com/refashionistasheri

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Автор: Диана Могилевич

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