День секонд-хенда: собраны модные "луки" за сущие копейки
Сегодня отмечается День секонд-хенда. Да-да, такой праздник тоже бывает. Это и не странно, ведь он пользуется спросом.
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Одеваться модно и с шиком - удовольствие не из дешевых. При этом можно подобрать изысканные "луки" даже из секонд-хенда. Главное, иметь чувство вкуса и стиля. Собственно, этим мы сейчас и займемся.
Давайте рассмотрим дешевые, но не менее элегантные образы Шери Павлович. Канадка любит воспроизводить образы знаменитостей, при этом достаточно бюджетно.
На одном из фото Шери предстала в темно-синем комбинезоне с цветочным принтом. Штаны выполнены в стиле "кюлот", что сейчас является очень модным.
Также одной из самых трендовых вещей сейчас является кроп-топ. Его также Шери нашла в секонд-хенде. Эту вещь можно носить, как под юбки, так и под штаны.
Еще один необычный кроп-топ, который точно не оставит никого равнодушным. Он идеально сочетается со штанами в полоску.
Черно-белый "лук" навсегда останется в моде. Черная длинная юбка и белая футболка с необычным принтом сделали образ элегантным.
Ранее мы говорили о модном принте "единорога". Так вот вещи с таким принтом также можно найти в бюджетных магазинам.
Не забываем о модных костюмах. Штаны и удлиненный жакет должны быть одного цвета. А акцент можно сделать на блузке или футболке другого цвета.
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