УНИАН предлагает рассмотреть варианты однотонного маникюра, маникюра на короткие и длинные ногти, а также варианты яркого покрытия.

Не зря говорят, что женские ручки всегда должны быть ухоженными. И правда, это первое на что обращают внимание собеседники. А чтобы ваши ручки выглядели стильно и женственно УНИАН собрал самые элегантные варианты маникюра.

Однотонный маникюр 2021

Яркие и эксцентричные дизайны уже понемногу отходят на второй план. Отдайте предпочтение однотонному покрытию. Например, осенью идеально будут смотреться красный, голубой, горчичный, бордовый цвета.

Нюдовый маникюр 2021

Стильным вариантом маникюра всегда будет нюдовое покрытие. Специалисты неоднократно говорили, что именно такое покрытие себе делают жены миллионеров. Естественность всегда будет на первом месте.

Матовый маникюр 2021

Обратите внимание на матовое покрытие ваших ноготков, если глянец уже немного надоел. Так ваши ноготки заиграют новыми красками и придадут вам некую загадочность.

Классический маникюр 2021

Конечно, мы не могли не отметить классический маникюр - френч. Он всегда смотрится очень аккуратно, естественно и элегантно. Это беспроигрышный вариант в любое время года.

Элегантные дизайны 2021

В маникюр можно добавить "изюминку" в виде какого-то листочка, но не стоит уж слишком увлекаться. Если один-два ноготка будут отличаться, то в целом это будет выглядеть стильно. Но дизайн на каждом ноготке - это уже давно моветон.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич