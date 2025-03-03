В этом году красная дорожка церемонии собрала лучших актеров и артистов современности, на которой они похвастались своими роскошными образами.

В ночь на 3 марта состоялось главное кинособытие года - церемония вручения премии "Оскар-2025". Неотъемлемой частью торжественного мероприятия является выход звезд со всего мира на красную дорожку. Традиционно красная дорожка становится местом, на котором звезды демонстрируют дерзкие модные эксперименты и элегантные образы.

Внимание всего мира этой ночью было приковано к победителям "Оскара" и нарядам участников события. Изысканными платьями и стильными костюмами в этом году похвастались Деми Мур, Эдриан Броуди, Селена Гомес и другие. УНИАН подготовил подборку лучших образов знаменитостей на красной дорожке кинопремии.

Деми Мур

Номинантка на "Оскар" за роль в фильме "Субстанция", американская актриса Деми Мур выбрала для торжественного мероприятия платье от Giorgio Armani Prive с глубоким декольте. Длинное платье было украшено кристаллами, а также у него был эффектный шлейф. Знаменитость добавила к своему образу серебристые серьги и браслет. Хотя ей не удалось одержать победу на "Оскаре", но выглядела она непревзойденно.

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Ариана Гранде

Американская певица и актриса удивила публику своим образом. Многие не поняли, почему звезда выбрала именно такой наряд от Schiaparelli Haute Couture. Однако ценителей такого стиля оказалось больше. Нежно-розовое платье было украшено более 190 тысячами кристаллов. Оно состояло из корсета без бретелей, а на талии переходило в длинную широкую юбку. Звезда фильма "Злая: Сказка о ведьме Запада" дополнила образ сдержанной прической и макияжем.

Селена Гомес

Американская певица Селена Гомес выбрала для церемонии элегантное платье от Ralph Lauren. Приталенный наряд прекрасно подчеркивал стройную фигуру артистки. Платье нежно-розового оттенка сочетало классические линии и современные акценты. А серебристое колье на шее Гомес добавляло образу нежности и утонченности.

Эдриан Броуди

Лауреат премии "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" за съемки в фильме "Бруталист" Эдриан Броуди выглядел, как всегда, стильно и сдержанно. Он появился на красной дорожке в темно-синем смокинге от Prada. Знаменитость дополнил образ белой рубашкой и галстуком-бабочкой. А также добавил особый акцент - брошь на лацкане пиджака.

Джефф Голдблюм

Американский актер Джефф Голдблюм показался в стильном и эклектичном образе. Артист выбрал кремовый пиджак, который соединил с ярким фиолетовым жакетом и рубашкой с принтом. Также он добавил фиолетово-зеленую бутоньерку. На "низ" актер надел черные классические брюки и кожаные туфли такого же цвета. Интересным аксессуаром его образа стал черный галстук-бабочка и стильные очки с зелеными линзами.

Эль Фэннинг

Американская актриса Эль Фэннинг выглядела непревзойденно в платье от бренда Givenchy. Белый наряд с акцентным бантом на талии подчеркивал формы артистки и добавил образу нежности и утонченности. Звезда дополнила образ высокой прической "пучок" и макияжем с широкими стрелками.

Марисса Боде

Перед встречей с коллегами по фильму "Злая: Сказка о ведьме Запада" Марисса Боде появилась в эффектном рубиновом платье, расшитом блестками. Особый акцент в ее образе сделали туфли, вдохновленные стилем Дороти из "Волшебника страны Оз", которые придавали ее виду очарования и элегантности.

Напомним, ранее мы писали о лучших образах актеров на красной дорожке кинопремии "Золотой глобус-2025". В этом году свои наряды показали лучшие актеры современности - от Тильды Суинтон в сдержанном образе до Деми Мур в роскошном платье.

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