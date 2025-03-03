В список попали мировые звезды, для которых создавали наряды знаменитые бренды.

Нынешняя церемония премии "Оскар-2025" в очередной раз стала не только главным кинособытием года, а настоящим показом лучших и худших образов, которые звезды выбрали для торжественного мероприятия. Знаменитости появились на красной дорожке в изысканных платьях и стильных костюмах, правда, не все артисты получили положительные отзывы о своих нарядах. Некоторые образы стали объектом критики из-за плохого дизайна, чрезмерной яркости, а кому-то просто не подходил его выбор.

УНИАН подготовил подборку "луков" звезд на красной дорожке "Оскара", которые в сети подверглись хейту и были признаны худшими.

Вупи Голдберг

После длительного перерыва Вупи Голдберг триумфально вернулась на красную дорожку премии "Оскар" в 2025 году, на этот раз в роли ведущей церемонии. В последний раз актриса появлялась на 88-й церемонии в 2016 году, а для своего камбэка выбрала платье от Кристиана Сириано. Объемный наряд вместо того, чтобы добавить образу загадочности, скрывал формы звезды и выглядел мешковато.

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Бретман Рок

YouTube-звезда Бреман Рок оказалась в центре внимания благодаря своему золотистому костюму, который пользователям напомнил саму статуэтку "Оскара". Сказочный наряд назвали "странным" в сети, а также юзеры пишут, что это неудачный образ для такого торжественного мероприятия.

Стейси Мартин

На 97-й церемонии "Оскара" англо-французская актриса, звезда фильма "Нимфоманка" Стейси Мартин показалась в платье от Louis Vuitton. Однако ее образ не остался без шуток в сети - пользователи обсуждали наряд, сравнивая его объемную юбку с детским бассейном.

Рэйчел Сеннотт

Американская актриса и юмористка Рэйчел Сэннотт появилась на церемонии в безбретельном платье от Balenciaga ярко-розового цвета. Правда, такая эстетика стиля диско не всем пришлась по душе. Ее образ посчитали старомодным. А также в сети не обошлось без комментариев о том, что знаменитости сделали неудачный макияж, из-за которого она выглядела уставшей.

Пенелопа Круз

50-летняя Пенелопа Крус, которая вручила награду режиссеру Уолтеру Саллесу за фильм "Я все еще здесь", выбрала для церемонии белое платье из шелкового шифона, созданное Chanel. Вдохновленное коллекцией весна-лето 1992 года, оно было полностью драпировано и украшено пуговицами. Несмотря на элегантность образа, многие считают платье актрисы слишком простым и неудачно подобранным для нее.

Напомним, ранее мы писали о лучших образах звезд на красной дорожке кинопремии "Оскар-2025". В этом году красная дорожка церемонии собрала лучших актеров и артистов современности, в частности, Деми Мур, Эдриана Броуди, Селену Гомес, на которой они похвастались своими роскошными образами.

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