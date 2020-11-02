Стринги вернулись в моду.

В прошлом сезоне дизайнеры во весь голос кричали, что нужно вернуть в моду стринги, которые выглядывают из-под джинсов. А уже в этом сезоне они от слов перешли к действиям.

Читайте также"И тепло, и стильно": как удачно совмещать осенние вещи

Что подразумевает этот тренд? Вы надеваете платье или джинсы с низкой посадкой. Под них вам следует надеть стринги с высокими лямками, которые бы выглядывали из-под них. Стоит отметить, что мировые звезды уже оценили этот тренд и во всю демонстрируют его на светских вечеринках.

Стоит отметить, что это очень пикантный тренд. И если на вечеринку вы можете выбрать такой образ, то в офис на работу в таком наряде лучше не ходить. Даже несмотря на то, что сейчас тренд на торчащие стринги выглядит куда аккуратней: чаще всего нижнее белье сделано из той же ткани, что и одежда, и смотрится как часть костюма.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич