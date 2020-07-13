Названа женская обувь, которую ненавидят мужчины

Обувь не всегда бывает одновременно "красивой" и "модной".

Ни для кого не секрет, что обувь должна быть дорогой и всегда в отличном состоянии. Хочется нам того или нет, но чаще всего люди при знакомстве обращают внимание именно на обувь. Так давайте же производить хорошее впечатление, а не пугать мужчин.

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Мы подобрали для вас несколько вариантов обуви, которые ненавидят мужчины.

Кроксы

Несмотря на то, что это обувь последние несколько лет остается на пике популярности, мужчинам она все же не нравится. Согласна с тем, что она мега удобная и комфортная для летних прогулок, но она не имеет ничего общего с сексуальностью и женственностью.

Балетки

Все помнят бум балеток? Они, как и кроксы, очень мягкие и удобные. Мужчины считают, что в балетках женщины ходят, как гусыни.

Угги

Раз уж мы рассматриваем самую популярную женскую обувь, то не могли пройти мимо уггов. Это такая обувь, которая "размокает" после выхода на снежную дорогу или если вы регулярно наступаете на лужу. В итоге они выглядят как кусок фекалий на ноге. Мужчины именуют такую обувь "валенки для сторожа".

Гладиаторы

Гладиаторы или обувь на высокой шнуровке категорически не нравится мужчинам. Им кажется, что у вас на ногах выросли корни. Особенно жутко, считают мужчины, это смотрится на девушках с лишним весом. Потому что шнуровка обтягивает голень и это выглядит как колбаса "Сервелат".

Kitten heels

О, да! Мужчины обожают туфли на женских ножках. Но только на высоком каблуке и желательно без платформы. Сильная половина человечества считает, что Kitten heels - это обувь для бабушек.

Как сообщал УНИАН, ранее была названа модная летняя обувь 2020 года.

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