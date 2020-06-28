Названа модная летняя обувь 2020

Обувь - это важный элемент "лука".

Модницы знают, что обувь - это из самых важных элементов всего образа. Она всегда должна быть трендовой, чистой и дорогой. Ровно также как и сумки. Мы собрали для вас модную обувь, чтобы этим летом вы сразили всех наповал.

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Мюли

Мюли - это тапки на низком ходу с открытой пяткой, но при этом носок полностью закрыт. Такую обувь желательно выбирать из качественного замша или кожи. Стоит отметить, что мюли элегантно сидят на ножке и сочетаются как с повседневными луками, так и с офисными.

Тонкие ремешки

Куда модницам без каблуков? Тем более летом, да еще и вечером. Да еще и на выход в ресторан, например. Предлагаем вам рассмотреть вариант босоножек на высоком каблуке с тоненькими ремешками. Такая обувь уже сразила наповал известных дизайнеров. И вас она не оставит равнодушными.

Квадратный носок

Многие, наверное, помнят времена, когда в моде был мега острый носок. У каждой модницы была такая обувь. Так вот в 2020 году не менее модным стал квадратный носок. Сейчас это тренд, которому следуют и дизайнеры, и те, которые хотят быть на волне современности и на пике высокой моды.

Как сообщал УНИАН, есть несколько принтов, которые всегда популярны летом.

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