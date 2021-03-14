Стилисты выделяют всего три пары обуви, которые будут актуальными.

Не зря говорят о том, что обувь - это лицо человека. Как он за ней ухаживает, как подбирает - все это может говорить о характере. Но помимо того, что обувь всегда должна быть чистой и ухоженной, она должна быть актуальной.

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В этом сезоне в тренде будут кроссовки, челси и классические лоферы. При этом стоит учесть несколько нюансов.

Кроссовки лучше покупать в оригинальных магазинах на массивной или плоской подошве. Но вот от ugly-shoes стоит постепенно отходить.

Лоферы могут вам заменить ботинки, туфли, мокасины и балетки. Уже несколько сезонов подряд эта обувь находится на пике популярности. А если вы хотите их как-то "освежить", то наденьте под них высокие носки. Да-да, уже все модницы их так носят.

А вот высокие челси - это обувь на все случаи жизни. Куда бы вы в них не пошли, всегда будете выглядеть максимально стильно.

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Автор: Диана Могилевич