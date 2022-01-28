Сезон зима-весна 2022 предлагает большой выбор вариантов маникюра. Главными трендами этого сезона станут косой и цветной френч.

Конец зимы принесет нам не только изменения погоды, но и новый модный маникюр. В этом сезоне мода на длинные острые ногти уходит на второй план. Сейчас становятся актуальными аккуратные и небольшие округлые ногти. Различие форм и цветов маникюра этой зимой очень велико - перечисляем самые "горячие" варианты.

Цветной френч

Техника френч в маникюре будет уместной и актуальной во все времена. Этот маникюр отлично смотрится на ногтях любой формы и длины. 2022 года предлагает нам немного переосмыслить классический френч и добавить в него цвет. Накрасить ногти можно модными в этом году цветами: оттенками синего и голубого, фиолетовым, черным и серым.

Монохромный маникюр

Если простой однотонный маникюр кажется слишком простым, а разноцветные ногти - слишком пестрыми, то монохромный маникюр станет золотой серединой. В таком дизайне все ногти красят разными оттенками одного цвета с плавным переходом между оттенками. Очень актуальный дизайн для этого года.

Блестки на одном ногте

Блестки всегда пользовались любовью модниц. В 2022 году стилисты не рекомендуют ярко украшать каждый ноготь. Такой дизайн уже считается старомодным. А вот нанести блестки на один ноготь на каждой руке - уже весьма свежее решение. Лучше всего для "особенного" ногтя выбрать безымянный палец.

Матовый маникюр

Матовый маникюр не так популярен, как глянцевый, но не менее модный. Такой дизайн должен выполнять опытный мастер, ведь скрыть неровности в нем не получится. Матовый лак делает ногти бархатистыми и утонченными. Особенно стильным в 2022 году считается сочетание матового маникюра с глянцевым лаком на одном ногте.

Косой френч

Ещё один неклассический вариант френча, который модный в этом сезоне - косой френч. Он визуально делает ногти длинные и уже. Необычные асимметричные линии приковывают взгляд и надолго остаются в памяти.

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