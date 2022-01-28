Модный маникюр 2022 / фото pixabay

Конец зимы принесет нам не только изменения погоды, но и новый модный маникюр. В этом сезоне мода на длинные острые ногти уходит на второй план. Сейчас становятся актуальными аккуратные и небольшие округлые ногти. Различие форм и цветов маникюра этой зимой очень велико - перечисляем самые "горячие" варианты.

Цветной френч

Цветной френч на длинные ногти / фото ua.depositphotos.com
Модный цветной френч на короткие ногти / фото ua.depositphotos.com

Техника френч в маникюре будет уместной и актуальной во все времена. Этот маникюр отлично смотрится на ногтях любой формы и длины. 2022 года предлагает нам немного переосмыслить классический френч и добавить в него цвет. Накрасить ногти можно модными в этом году цветами: оттенками синего и голубого, фиолетовым, черным и серым.

Монохромный маникюр

Монохромный маникюр 2022 / фото ua.depositphotos.com

Если простой однотонный маникюр кажется слишком простым, а разноцветные ногти - слишком пестрыми, то монохромный маникюр станет золотой серединой. В таком дизайне все ногти красят разными оттенками одного цвета с плавным переходом между оттенками. Очень актуальный дизайн для этого года.

Блестки на одном ногте

Маникюр с блестками / фото ua.depositphotos.com

Блестки всегда пользовались любовью модниц. В 2022 году стилисты не рекомендуют ярко украшать каждый ноготь. Такой дизайн уже считается старомодным. А вот нанести блестки на один ноготь на каждой руке - уже весьма свежее решение. Лучше всего для "особенного" ногтя выбрать безымянный палец.

Матовый маникюр

Матовый маникюр / фото ua.depositphotos.com

Матовый маникюр не так популярен, как глянцевый, но не менее модный. Такой дизайн должен выполнять опытный мастер, ведь скрыть неровности в нем не получится. Матовый лак делает ногти бархатистыми и утонченными. Особенно стильным в 2022 году считается сочетание матового маникюра с глянцевым лаком на одном ногте.

Косой френч

Косой френч 2020 / фото ua.depositphotos.com

Ещё один неклассический вариант френча, который модный в этом сезоне - косой френч. Он визуально делает ногти длинные и уже. Необычные асимметричные линии приковывают взгляд и надолго остаются в памяти.

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