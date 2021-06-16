Одно из самых эффективных - кокосовое масло. Оно идеально подходит для сухих волос.

Масла - это отличный источник полезных веществ и витаминов. Они способны помочь в различных ситуациях, в том числе улучшить состояние волос.

Кокосовое масло - идеально подходит для сухих волос. Оно увлажнит, насысит, смягчит волосы. Это масло способно защитить от вредного воздействия солнца, успокоить кожу головы. Однако, при необходимости сделать маску не держите долго на коже.

Масло жожоба - благодаря этому средству можно восстановить волосы, отсрочить седину и даровать прическе гладкость, блеск.

Льняное масло - наличие витаминов, минералов, ненасыщенных кислот, ферментов объясняет пользу данного масла. Оно идеально для осветленных, тонких и секущихся волос. Благодаря маслу из льна можно насытить каждый волос, от корней до кончиков. Прическа станет более упругой и здоровой.

Читайте такжеНазваны пять распространенных ошибок, мешающих отрастить волосыОливковое масло - его применяют не только для готовки. Оно идеально для восстановления волос. Все дело в качественном составе - витамины А, Е, D, жирные кислоты, антиоксиданты, полифенолы помогают волосам выглядеть гораздо симпатичнее. Волосы станут здоровее, фолликулы крепче, а соответственно, улучшится и рост.

Аргановое масло - очень полезно для здоровья и красоты волос. На 80% оно состоит из жирных кислот, а остальное - это витамины, антиоксиданты. Пользоваться им эффективно для окрашенных волос, так как поможет сделать их более эластичными, увлажненными. Цвет будет под защитой. Аргановое масло не из дешевых, но результат того стоит.

Масло ши - другое название масла - карите. Оно состоит из жирных кислот, витаминов A, D, E, F, а также фитостерола. Какой эффект достигается за счет применения карите? Восстановление волос, смягчение их структуры, питание, защита от ультрафиолетового излучения, передает medikforum.

Виноградное масло - идеально подходит жирным волосам. Применение виноградного масла нормализирует выработку себума, возвращает тонус коже головы. В результате голова меньше грязнится. Также масло гарантирует восстановление после окрашивания, защищает от вредного воздействия солнца и других факторов окружающей среды.

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Автор: Иван Бойко