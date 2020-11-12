фото ASOS, Instagram

Несколько сезонов свои лидерские позиции не сдают объемные вещи, которые в простонародье называют оверсайз. Среди них худи, свитшоты, спортивные штаны. Лучше всего выбирать такие вещи на флисе, чтобы точно не продрогнуть до костей холодной осенью и зимой. 

Подбирайте вещи в модных цветах. Например, беж, коричневый или горчичный. Не забывайте о базовых цветах, таких как чёрный, белый, красный. Если вы выбираете костюм, то отдайте предпочтение однотонности. Так ваш образ будет выглядеть стильно. 

фото ASOS, Instagram

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Если же вы хотите подобрать одежду разных цветов, тогда отдайте предпочтение тем, которые будут гармонировать между собой. Например, белый с синим, зелёный с чёрным. Здесь важно помнить, что цвет нужно подбирать не только по признаку «нравится/не нравится», но и исходя из вашего цвета кожи и типа фигуры. Сочетание красного и чёрного, например, полнит. 

Обращайте на это внимание, ведь оверсайз вещи и так делают вас более объемными.

фото ASOS, Instagram
фото ASOS, Instagram

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Автор: Диана Могилевич