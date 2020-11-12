Одежда - это выражение своего внутреннего «я». Но, что делать, если на улице холодно, но при этом хочется оставаться стильной красоткой? Мы подскажем.

Несколько сезонов свои лидерские позиции не сдают объемные вещи, которые в простонародье называют оверсайз. Среди них худи, свитшоты, спортивные штаны. Лучше всего выбирать такие вещи на флисе, чтобы точно не продрогнуть до костей холодной осенью и зимой.

Подбирайте вещи в модных цветах. Например, беж, коричневый или горчичный. Не забывайте о базовых цветах, таких как чёрный, белый, красный. Если вы выбираете костюм, то отдайте предпочтение однотонности. Так ваш образ будет выглядеть стильно.

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Если же вы хотите подобрать одежду разных цветов, тогда отдайте предпочтение тем, которые будут гармонировать между собой. Например, белый с синим, зелёный с чёрным. Здесь важно помнить, что цвет нужно подбирать не только по признаку «нравится/не нравится», но и исходя из вашего цвета кожи и типа фигуры. Сочетание красного и чёрного, например, полнит.

Обращайте на это внимание, ведь оверсайз вещи и так делают вас более объемными.

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Автор: Диана Могилевич