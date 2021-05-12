Летний маникюр сделает ваши ногти яркими и выразительными.

Приближается долгожданное лето - время тепла, фруктов и ярких красок. Веселое настроение отображается в модных трендах и в женском маникюре. Летний маникюр прелестен своей красочностью и смелостью дизайнов. 2021 год установил немало тенденций и идей на любой вкус. Самыми модными цветами этого сезона будут лазурный, фуксия, бледно-розовый, серебристый, бежевый. А красный, черный и коричневый маникюр уже считаются устаревшими.

Фруктовый дизайн

Фрукты, ягоды и цветы хорошо смотрятся на летних однотонных ногтях. Такой сочный экзотический дизайн наполнит вас летним настроением. Наносить узор рекомендуется лишь на один или два ногтя, иначе маникюр будет выглядеть слишком пестро.

Эффектный омбре

Маникюр омбре остается в моде уже несколько сезонов подряд. Это градиентный дизайн, который хорошо выглядит на ногтях любой длины. Для узора можно выбрать как два разных цвета, так и оттенки одного. В этом сезоне модным считается омбре лилового, голубого, лавандового, желтого, ярко-розового, малинового цветов.

Разноцветный маникюр

Модель Кайли Дженнер в своем Инстаграме похвасталась разноцветными ногтями, после чего такой маникюр стал настоящим хитом. Разноцветный летний маникюр выглядит одновременно просто и эффектно. Цвета в этом дизайне должны гармонично сочетаться между собой.

Желейный маникюр

Jellynails - один из хитов прошлого года, который вновь стал модным в этом сезоне. Этот маникюр подходит только для длинных ногтей. На край ногтя приклеивается специальная накладка, которая делает ногти прозрачными. Обязательным атрибутом желейного маникюра является яркий и сочный цвет лака.

Растительные мотивы

Буйная зелень летом украшает не только леса, но и ногти модниц. Аккуратные зеленые листики разных форм станут отличным дополнением к однотонному маникюру. Дополнить растительный дизайн можно полосами и геометрическими узорами.

Цветной френч

Бежевый французский маникюр - это неустаревающая классика. Его часто выбирают офисные работницы и любительницы строгого стиля. Добавить летние нотки в классический дизайн можно с помощью цветного лака. Для этого край ногтя вместо белого полосы украшают цветным лаком, блестками или аппликацией.

Геометрические узоры

Среди геометрических узоров в этом сезоне будут модными косые линии, волны и круги. Чтобы не перегружать дизайн, узоры обычно наносят лишь на один-два ногтя. Остальные ногти можно покрасить в разные цвета или нанести прозрачный лак.

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Автор: Екатерина Пулатова