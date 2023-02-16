Их лучше заменить на более актуальные модели.

Дизайнеры определились с моделями обуви, которые только портят образ. Ранее они были на пике популярности, но сейчас пришло время заменить их на более актуальные модели.

Прозрачные босоножки

Летом 2022 года прозрачная обувь была хитом. Стойкий квадратный каблук в сочетании с пластиком выглядел изумительно на женских ножках, но сейчас эта обувь настолько приелася, что стала антитрендом.

Квадратный носок

Эта модель была популярна много лет назад, позже вновь вернулась в моду. Сейчас же она вновь покинула модный Олимп. Лучше заменить эту модель на обувь с квадратным задником. Так она будет смотреться более актуально.

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Массивные кроссовки

Кроссовки - это базовый элемент гардероба, ведь они максимально удобные и уютные. При этом дизайнеры рекомендуют в этом сезоне обратить внимание на более лаконичные кроссовки или кеды. Кроссовки-ugly уже не в тренде.

Балетки

Уже несколько сезонов подряд специалисты рекомендуют избавиться от балеток. При этом многие девушки упорно не хотят отказывать себе в комфорте.

Босоножки на низком ходу

А вот что касается босоножек, то идеальным вариантом будут яркие и массивные босоножки на платформе. Сейчас они будут на пике популярности.

Ранее УНИАН назвал 4 вещи из прошлого, которые снова в тренде.

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