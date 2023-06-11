Для прогулок, на работу и на свидание - шорты всегда уместны.

Летние шорты - неотъемлемая часть женского гардероба. Они могут быть спортивными, деловыми, повседневными. В этом сезоне особенно популярными будут пять моделей шорт, среди них вы точно найдете ту, которая подойдет именно вам.

Сатин и струящиеся ткани

Считается, что шелковые шортики - элемент пижамы. Однако на самом деле одежда из сатина и других струящихся тканей отлично подходит и для повседневной одежды. Вы можете выбрать коротенькие шелковые шортики и носить их с рубашкой, подобранной в цвет. Но также вы можете примерить сатиновые шорты более спортивных моделей.

Боксеры

Спортивные шорты с акцентом на талии отлично подойдут тем, кто любит кроссовки. Они невероятно стильно смотрятся как с объемными худи, так и с короткими топами. Шорты-боксеры могут подчеркнуть ваши стройные ножки. Особенно выгодно такие модели смотрятся в белом цвете.

Карго

Шорты-карго отлично подойдут для офиса и прогулок по городу. Вы можете выбрать строгий вариант с длиной до колена или же модель покороче, с ярким принтом. Не стоит забывать, что такой фасон может добавить немного объема в бедрах, а потому старайтесь сделать акцент на талии, чтобы "уравновесить" пропорции.

Велосипедки

Велосипедки уже стали "золотой классикой" и продолжают оставаться в тренде. Этим летом они будут, наверное, самой популярной моделью шортов. Секрет велосипедок в том, что они визуально стройнят. За счет легкой утяжки они "прячут" животик и делают бедра невероятно сексуальными.

Вязаные шорты

Такая модель шортов только начинает становиться трендом. И если вы хотите быть самой модной, вам точно стоит успеть надеть их первой. Вязаные шортики можно носить как с кроссовками, так и с босоножками. Постарайтесь не утяжелять образ массивными сумками и яркими аксессуарами. Тогда вы будете выглядеть стильно и лаконично.

Напомним, ранее стилисты назвали 5 самых стильных вещей этого лета.

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