Они подарят вам комфорт, уверенность в себе и сделают ваш образ невероятно стильным.

Бабье лето подошло к концу, а это значит, что уже пора доставать теплые вещи с дальних полок шкафов. Или, как вариант, можно отправиться на шоппинг, чтобы обновить гардероб и разнообразить его новыми стильными вещами.

В любом случае важно помнить, что если вы сумеете создать капсульный гардероб из базовых вещей, то вы точно не прогадаете. Рассказываем, какие вещи обязательно должны у вас быть этой осенью.

Джинсовая юбка с разрезом

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Джинсовая юбка с разрезом - это уникальная вещь, которую можно сочетать как со спортивным стилем, так и с casual. Она идеально комбинируется с кроссовками, казаками и даже берцами. Поэтому если вам надоел привычный фасон такой юбки, то рекомендуем обратить внимание на длину миди с высоким разрезом.

Боди

Ни для кого не секрет, что уже много лет подряд спросом пользуются поло и боди. Но что делать, если хотелось бы совместись их? Решение нашел украинский бренд Solmar. Они объединили тренд на поло с бескомпромиссным комфортом боди. Эта вещь идеально подчеркнет силуэт и подойдет к базовому низу с любой посадкой.

Пушистый свитер

Пушистый свитер создан для того, чтобы прийти в нем в любимое кафе и заказать какао с маршмелоу. В нем вы сможете наслаждаться нежностью шоколадного вкуса, плюшевых объятий и первой осенней прохлады.

Кардиган

Если вы всячески отрекаетесь от массивных безформенных кардиганов на запах, то мы спешим вас обрадовать. Потому что украинские бренды уже давно позаботились о том, что вам было не только уютно, но и стильно. Поэтому обратите внимание на данный фасон кардигана, выполненный из очень мягкой ткани, позволяющей вам насладиться нежностью и теплом.

Джинсы

Джинсы - этоуникальный элемент гардероба, так как они могут стать идеальным дополнением к обыденным аутфитам, и так же прекрасно дополнить праздничный образ. А вот классический оттенок денима, лаконичный фасон и фигурная кокетка придадут вам женственности и оригинальности.

Напомним, ранее стилист назвал самую модную обувь-2023.

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