Мода циклична, поэтому в сезоне весна-лето вернутся цветочные принты, океанические и не обойдется без горошка.

Каждый сезон в моду возвращается принт, который был ранее популярный. Единственное, что делают стилисты, так это обновляют его или дополняют. В сезоне весна-лето будут актуальными цветочные принты, вещи в горошек, tie dye и многое другое. Но обо всем по порядку.

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Tie dye

Этот принт ворвался в наш стиль в прошлом сезоне и просто взорвал мозг. Он необычный, интересный, яркий и в то же время достаточно сдержанный. При этом стоит уже отходить от костюмов с таким принтом, а лучше миксовать такие вещи с однотонными.

Цветочный принт

Он всегда был модным, просто сам окрас немного видоизменялся. Если ранее такие платья были черные с красными цветами, например, то сейчас они выглядят более женственно и воздушно.

Горошек

Это незаменимый летний принт, который придаст вашему "луку" легкости, игривости и вам самим подарит хорошее настроение. Обратите внимание на мелковые расцветки, которые подчеркнут вашу женственность и сексуальность. От агрессии в такой расцветки стоит отказаться.

Океанический принт

Пожалуй, все мы в течение года мечтаем поехать на море или ближе к океану. Так почему бы не внедрить его окрас в повседневный стиль? Берите на заметку этот вариант, и пусть все подождет.

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Автор: Диана Могилевич