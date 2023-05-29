С ними вам не будет жарко.

Лето - время, когда хочется собрать все волосы в пучок или завязать хвост, чтобы было менее жарко. Однако есть еще несколько стильных причесок на это время года. Рассказываем о классических вариантах и о более актуальных.

Каре

Самый оптимальный вариант стрижки, если вы не хотите ежедневно заморачиваться с прическами - каре. С короткими волосами вам не будет жарко, да они и не требуют особой укладки. Достаточно высушить волосы вниз головой, чтобы добавить им объема.

Низкий хвост

Низкий текстурный хвост - идеальный вариант для девушек, которые обожают длинные волосы и не готовы с ними прощаться. Чтобы образ был более индивидуальным и изящным, выбирайте стильные украшения в виде заколок или необычных резинок.

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Пучок с перышками

Эта прическа подойдет молоденьким девушкам, которые не боятся экспериментировать. С одной стороны пучок с перышками выглядит забавно, а с другой - это мегастильная прическа лета 2023. Будьте в тренде!

Низкий пучок

Классический низкий пучок откроет и удлинит вашу шею, что сделает ваш образ более женственным. В данном случае вам понадобятся только невидимки, чтобы скрепить волосы. Это легкая и стильная прическа, которая подойдет каждой.

Бандана

Если вы забыли помыть голову или хотите спастись от солнечного удара, то самый лучший вариант - это бандана. Это хит сезона, поэтому смело можете покупать сразу несколько штук и внедрять их в свой образ.

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