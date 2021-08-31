В тренде будет пять пар джинсов.

Джинсы - без преувеличения один из самых базовых видов одежды уже на протяжении многих лет. Они служат прекрасной основной для совершенно разных по стилю и настроению образов. Шпилька или грубые ботинки, аккуратные лодочки или ugly кроссовки - неважно, джинсы идеально дополнят любой "лук".

Стилист Росина Трач назвала главные тренды и новинки осеннего сезона среди джинсов.

Джинсы "палаццо" с завышенной талией

Они не только стилизация 70х, а и любимчики многих за их способность просто невероятно удлинять ноги. Такая модель идеально сядет на обладательниц узких бёдер.

Джинсы "мом" с высокой посадкой

Одна из самых любимых моделей обладательниц силуэта "песочные часы" и "груша". Больше никакие джинсы не способны так подчеркнуть изящные изгибы женского тела.

Бойфренды

Что сказать про самые излюбленные джинсы стильных любителей стрит стайла? Смотрятся дерзко, интересно и, в то же время, очень женственно. Сочетать их можно практически со всем, без преувеличения.

Прямые джинсы - это классика

Главное условие выбора - идеальная посадка. Чёрный, белый, голубой и синий - основной упор именно на эти цвета. Без сильных потёртостей и рванины. Это самый беспроигрышный вариант и долгоиграющий тренд. Можно смело покупать свою идеальную пару и быть уверенным в ней ещё очень долго.

Джинсы с широкими подворотами

И напоследок самый "свежий" и неизбитый вариант - джинсы с контрастными и ультра широкими подворотами. Смотрится такой вариант очень смело и стильно. В таких джинсах очень сложно слиться с толпой и остаться незамеченным.

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Автор: Диана Могилевич