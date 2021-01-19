Подбирать нужно контрастную одежду.

Многослойность в одежде - это маст-хэв современной девушки. Но подходить к такому стилю нужно с умом, ведь очень легко испортить образ даже самой классной одеждой. Нужно придерживаться всего несколько правил, и тогда ваш "лук" заиграет новыми красками.

Читайте такжеНазван главный бестселлер среди изящных украшений

Контраст

Подбирайте контрастные вещи по разным факторам. Например, прозрачную одежду с матовой, гладкую ткань с рельефной, деним и атлас. Здесь есть очень важное правило "чем ближе к телу, тем тоньше ткань".

Размер

Если вы любите оверсайз вещи, то ваш размер должен быть не больше XS. В противном случае многослойность превратит вас в мешок. Но это не значит, что стоит вообще от нее отказаться. Например, если у вас тонкая талия, наденьте ремень. То есть вам нужно подчеркнуть свои достоинства.

Палитра

Идеальный вариант - это сочетание одного цвета с разницей в несколько оттенков. При этом лучше не выбирать вещи кислотных цветов. Отдавайте предпочтение более спокойным оттенкам.

Принт

Здесь важно соблюдать правило "одна-две вещи с принтом". В противном случае ваш образ может претендовать на первое место в конкурсе "Мисс безвкусица".

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич