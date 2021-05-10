10 мая итальянскому дизайнеру исполнился 71 год.

10 мая итальянский дизайнер модной одежды Миучча Прада отмечает свой день рождения.

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Ее вклад в моду неоценимый, ведь после смерти матери она стала владелицей Prada Sp.A. и занялась продвижением компании в индустрию высокой моды. До того как она унаследовала модный дом, у нее был собственный бренд Miu Miu.

В 1927 году Миучча вышла замуж за Патрицио Бертелли, благодаря которому дом Prada теперь может поспорить с таким гигантом как LVMH. Известно, что их дом приобрел такие бренды как Жиль Сандер, Хельмут Ланг, Аззедин Алайя и другие. В 1995 году совместно с Патрицио Бертелли в Милане открыли центр современного искусства и культуры Fondazione Prada.

Стоит отметить, что в 1993 году Миучча получила награду "Совет модельеров Америки", а в 2010 ее наградили премией Американской академии в Риме за неоценимый вклад в моду и искусство.

Модные советы Миуччи Прада

"Когда меня спрашивают, как мне удается оставаться элегантной и стильно одетой, я говорю: "Учитесь! Изучайте моду, кино, искусство, а после изучайте себя" "В моде уже все изобрели, и единственный способ выделиться – соблюдать традиции и быть консервативной" "У женщин много граней. Мы намного сложнее. Мы партнеры, матери, работники… Мы должны быть красивыми" "Когда-то я носила Saint Laurent постоянно. Мне всегда нравилась идея буржуазии. Но это имело отклик в 60-х и 70-х. Теперь эта тема уже не так актуальна" "Красота без интеллекта, во-первых, пресна, во-вторых – недолговечна"

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Автор: Диана Могилевич