30-е юбилейное финальное шоу состоится в национальном дворце "Украина" в октябре.

В Киеве официально представили претенденток на участие в национальном конкурсе "Мисс Украина – 2021". Организаторы объявили 25 финалисток.

Мероприятие прошло 16 сентября.

30-е юбилейное финальное шоу состоится в национальном дворце "Украина" в октябре.

Победительница получит корону из белого золота с драгоценными камнями. Украшение разработал известный в мире ювелир Джейкоб Арабо. На ней – 27 сапфиров и 1250 бриллиантов. Стоимость изделия на мировом ювелирном рынке – 3 миллиона долларов.

"Это долгожданное событие, которое команда "Мисс Украина" ждала 22 месяца! За этот период воплощена невероятное количество идей и сделано много работы", – прокомментировали организаторы конкурса представление претенденток в Instagram.

В частности, в рамках конкурса обработано более 20000 анкет; впервые за всю историю конкурса проведены открытые кастинги в Одессе, Харькове, Львове и Киеве.

Конкурс "Мисс Украина - 2021": скандал

Читайте такжеВ США выбрали самую красивую женщину в возрасте более 60 лет (видео)Сообщалось, что в этом году отбор на конкурс "Мисс Украина" изменился из-за новых партнеров из Соединенных Штатов.

Американцы требуют жестких условий от кандидаток – быть без имплантатов, наколотых губ, нарощенных волос и тату. Сейчас кастинги проходят в регионах.

В связи с этим организаторы жаловались, что после изменений в отборе они не могут найти 25 идеальных конкурсанток. Однако позже стало известно, что жалобы преувеличены.

Конкурс "Мисс Украина": что известно

Конкурс проводится в Украине ежегодно с 1991 года. Проект владеет эксклюзивным правом представления Украины на Международных конкурсах Miss World, Miss Earth, Miss International.

Автор: Катерина Шварц