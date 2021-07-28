За всю историю конкурса в этом году пришло наибольшее количество участниц.

В киевском торгово-развлекательном центре Gulliver состоялся кастинг на конкурс красоты "Мисс Украина 2021". Так, на кастинг пришли более 1500 участниц.

"В столице состоялся последний из открытых кастингов Мисс Украина-2021. Мы уже посетили все крупные города нашей страны и познакомились с большим количеством умных, талантливых и очень красивых девушек", – заявила директор конкурса Вероника Щипцова, которая была во главе жюри.

Также к Щипцовой для оценки девушек присоединились Miss International-2018 Богдана Тарасик, телеведущий и победитель международного мужского конкурса Mister Sea World-2018 Богдан Юсипчук, ведущий шоу "Твой День" на "1+1" Владимир Рабчун.

Известно, что в следующий этап перешли всего 23 участницы из Киева, но до 31 августа кастинги будут еще продолжаться. Через месяц будет обнародован список из 25 самых красивых девушек Украины, которые станут участницами финального шоу во Дворце Украина 21 октября.

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Автор: Диана Могилевич