В модном показе приняли участие Ирина Шейк, Хелена Кристинсен и другие мировые модели.

На днях состоялся показ американского дизайнера, совладельца дома моды Capri Holdings и бренда одежды, аксессуаров и парфюма Майкла Корса.

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В дефилировании приняли участие Ирина Шейк, Хелена Кристинсен, Наоми Кэмпбелл и даже модель plus-size Эшли Грэм. Звезды прошлись по подиуму в стильных платьях с шиммером.

Ирина Шейк показалась в сером платье в пол с вырезами на боках. А дополнил дизайнер такой образ сапогами на высоком каблуке.

Не менее яркой была Хелена Кристинсен, которая прошлась по подиуму в коктейльном платье с зеркальным эффектом.

Образы Наоми Кэмпбелл и Эшли Грэм были схожи. Обе модели дефилировали в черных блестящих платьях. Единственным отличием было то, что у Наоми был полностью закрытый образ, а вот бока Эшли были слегка приоткрыты.

Также Кэмпбелл завершила свой модный "лук" удлиненным пальто, которое просто накинула на плечи.

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Автор: Диана Могилевич