Для того, чтобы кожа заблагоухала, нужно правильно использовать мед.

Мед является полезным продуктом не только для внутренних систем организма, но и для внешних – кожи. Он позволяет похудеть, вылечиться, избавиться от целлюлита и многое другое. Особенно полезен медовый массаж.

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Но для того, чтобы кожа заблагоухала, нужно правильно использовать мед. В этом помогут маски. Есть пять эффективных рецептов масок из меда, передает medikforum.

Желтково-медовая питательная маска

Подходит для нормального типа кожи

Ингредиенты: 1 чайная ложка меда, 1 желток, 2 чайной ложки оливкового масла, 1 чайная ложка яблочного свежевыжатого сока.

Приготовление: желток необходимо растереть с оливковым маслом, добавить в него сок яблока. Добавить мед и растереть. После этого можно наносить на очищенные лицо и шею, дать высохнуть, распределить по коже ещё слой, дать высохнуть, затем еще один. Пока маска на лице, лучше расслабить мышцы. Смыть ее спустя 20 минут. Смывать следует контрастной водой – то холодной, то умеренно горячей. Кожа заметно преобразится, разгладятся морщины, она станет нежного здорового цвета.

Медовая маска с лимонным соком

Подходит для жирной кожи

Ингредиенты: 2 столовые ложки меда, по чайной – лимонного сока и водки.

Приготовление: перемешать горячей кистью или ложкой мёд, лимонный сок и водку. Наносить на чистую слегка влажную кожу лица и шеи, затем оставить на 10-15 минут. Смыть теплой и холодной водой поочередно, смазать лицо питательным кремом. Итогом станет упругая, свежая, тонизированная кожа, без жирного блеска.

Белково-медовая маска

Подходит для зрелой кожи

Ингредиенты: 1 чайная ложка меда, 1 белок, столовая ложка овсяных отрубей

Приготовление: растереть взбитый белок и мед до однородной смеси, добавить отруби или измельченные овсяные хлопья. Держать на лице 15 минут. Благодаря такой маске можно подтянуть кожу, сузить поры, разгладить морщины.

Маска-лосьон

Подходит для всех типов кожи

Ингредиенты: столовая ложка меда, чайная – медицинского спирта, 100 мл дистиллированной воды, средний лист алоэ, измельченный в блендере.

Приготовление: смешать мед, спирт и постепенно вливать воду, перелить все в бутылочку и хранить в холодильнике. Сделать маску из льняного полотна, вырезать отверстия для глаз, носа и рта. Дождаться высыхания и смыть прохладной водой. Благодаря этому улучшатся обменные процессы в коже, улучшится тонус, подтянется и разгладятся мелкие морщины, сухая кожа увлажнится, а жирная матируется.

Маска из меда и сливок

Подходит для сухой кожи

Ингредиенты: чайная ложка меда, столовая – жирных сливок или сметаны, капсула витамина Е.

Приготовление: смешать все составляющие и нанести на лицо. Желательно предварительно скрабировать кожу морской солью и молотым кофе или другим скрабом. Маска выдерживается не больше получаса, смывается умеренно теплой водой. Кожа будет максимально увлажнена и здорово выглядящая.

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Автор: УНИАН