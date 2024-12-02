Маникюр богатой женщины: какие цвета в тренде зимой 2025

Если вы хотите быть в тренде или подчеркнуть свой статус, правильный выбор цвета для ногтей станет важным акцентом вашего образа.

Успешные и статусные женщины предпочитают маникюр, который подчеркивает их вкус и положение в обществе. Чаще всего это глубинные цвета, которые идеально подходят для зимнего маникюра.

Нюдовые оттенки

Бежевые, молочные и нежно-розовые тона остаются универсальным выбором. Такой маникюр выглядит дорого и утонченно, идеально подходя для деловых встреч и торжественных мероприятий.

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Глубокий красный

Цвет, который всегда символизировал власть и страсть. В этой зиме особую популярность приобретут сложные красные оттенки, такие как гранатовый или рубиновый.

Черный с акцентом

Черный маникюр, дополненный минималистичными деталями, например, тонкой золотой полосой или россыпью мелких стразов, становится воплощением современной элегантности.

Металлик

Золото, серебро и бронза часто выбираются женщинами, которые хотят подчеркнуть свою любовь к роскоши. Особенно эффектно смотрятся металлические текстуры на коротких ногтях.

Темный шоколад и глубокий коричневый

Эти благородные оттенки, напоминающие о тепле и уюте, завоевали сердца многих успешных женщин. Они идеально вписываются в зимние образы и гармонируют с верхней одеждой.

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