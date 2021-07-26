Летние костюмы с топами сейчас на пике популярности.

Покажите нам хоть одну девушку, которая не хотела бы выделяться на серых улицах города. Хотя, да, глупая просьба, так как таких просто не существует.

По этому случаю мы предлагаем вам несколько способов, как можно выделиться этим летом с помощью стильных костюмов с ультрамодными топами.

Один из вариантов - это брючный костюм с топом. Визуально он удлинит ваши ножки, особенно если подобрать широкие штаны из легкой ткани. Еще один из вариантов - это полюбившиеся кюлоты, который к тому же могут скрыть недостатки фигуры.

Мини-юбки и мини-шорты с топами - это мастхев каждой модницы этим летом. В таких костюмах не жарко, они стильные, да еще и подчеркивают загар. Кроме того, с помощью мини можно продемонстрировать приложенные усилия в спортзале, не так ли?

Обратите внимание на модные цветочные принты, которые придают женственности, легкости, романтизма и воздушности. Для летних костюмов лучше выбирать легкую ткань. Если хотите такой наряд надевать на пляж, то идеальным вариантом будет полупрозрачная ткань.

Если же вас беспокоит вопрос можно ли носить костюмы с топами на работу, то наш ответ "да". Для этого рекомендуем присмотреться к тканям более деловой расцветки - полоска, однотонный выдержанный цвет, клетка.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич