Существует множество способов избавления от нежелательных волос на теле. Мы расскажем о недостатках и достоинствах каждого из них и поможем выбрать самый оптимальный для вас.
Эпиляция и депиляция - чем отличается
Депиляция - это способ удаления волос поверхностно, без затрагивания волосяного фолликула. То есть, от растительности избавляетесь, а “луковица” остается внутри. Депиляцию проводят с помощью бритвы или крема.
Эпиляция - вариант, когда волосяной покров исчезает вместе с корнем. За счет этого волосы растут медленнее, а то и совсем перестают. Лазерная эпиляция, шугаринг и воск - яркий тому пример.
Перед тем, как думать, какую эпиляцию выбрать для бикини, отталкивайтесь от цели. Для чего, зачем и чем вы собрались удалять волосы. Например, воспользовавшись бритвой, а потом надев синтетическое белье, достаточно несколько минут, чтобы получить воспаление в жару. То же самое касается лазерной эпиляции - если сделать ее перед тем, как идти на пляж, и не воспользоваться кремом с SPF, то можно получить пигментацию и ожог.
Депиляция : какая бывает, преимущества и недостатки
Всего существует два вида депиляции: бритва и кремы.
Преимущества: быстро, безболезненно, недорого. Удалять волосы можно самостоятельно с разной периодичностью, в зависимости от скорости роста.
Недостатки: волосяной фолликул не удаляется, поэтому рост продолжается. Велик риск столкнуться с раздражением кожи, от кремов часто бывают покраснения и ожоги. Такой вариант не подходит для девушек с чувствительной кожей, особенно летом.
Какую эпиляцию делать летом - виды и особенности каждого способа
- Эпиляция воском - метод удаления нежелательной растительности с помощью разогретого воска. Нюанс в том, что восковую полоску отрывают против роста волос.
Преимущества: волосы становятся тоньше и растут медленнее, можно избавиться от них на несколько недель.
Недостатки: достаточно болезненная процедура, избавиться от волос насовсем не получится, самостоятельно использовать получится не для всех зон, минимальная длина волос должна быть 5 мм.
- Шугаринг - эпиляция сахарной пастой. Волосяная луковица удаляется полностью, процедуру выполняют по направлению роста волос.
Преимущества: те же самые, что в и случае с воском, к тому же, риск появления вросших волосков ниже.
Недостатки: болезненная и трудоемкая процедура, велика вероятность допустить ошибку во время приготовления смеси, минимальная длина волос также должна быть 5 мм.
- Электроэпиляция - метод, в котором используют специальный прибор. Он механически выдергивают волосы с корнем.
Преимущества: эффект почти такой же, как и у лазерной эпиляции - можно избавиться от волос навсегда, подходит для девушек с любым типом кожи.
Недостатки: болезненная процедура, не рекомендуется для области подмышек из-за близкого расположения лимфоузлов.
- Лазерная эпиляция - наиболее популярный способ избавления от волос, который заключается в том, что лазер воздействует на волосяной фолликул и разрушает его.
Преимущества: отсутствие боли, возможность навсегда избавиться от волос, удаление вросших волос, быстрота процедуры.
Недостатки: высокая цена, невозможность провести процедуру дома, запрет на загорание, необходимость нескольких сеансов, тонкости подготовки к процедуре.
Читайте такжеНазваны лучшие способы избавиться от неприятного запаха подмышекПодытоживая, можем сказать, что воск, шугаринг и электроэпиляция могут стать причиной раздражения, сухости кожи и ранок. Это нормально, ведь вы травмируете дерму, выдергивая волоски. Но если вы сегодня решили сделать эпиляцию, а завтра ехать на море, то метод лазера - не ваш.
Какую эпиляцию выбрать для бикини и почему летом нельзя лазер
Врачи-дерматологи не рекомендуют в летний период записываться на лазерную эпиляцию. Причина в том, что после процедуры нельзя загорать неделю, иначе можно получить ожоги и пигментацию кожи. После истечения срока обязательно нужно пользоваться кремами с SPF, причем, даже для закрытых участков тела.
Также не рекомендуется посещать баню или сауну в течение недели-двух после эпиляции. Все эти правила необходимо соблюдать, иначе получите раздражение и воспалительный процесс.
Раздражение после эпиляции или депиляции - как убрать
Воспалилась кожа, покраснела от жары или трения о белье - воспользуйтесь детским кремом от опрелостей, тальком или средствами с декспантенолом. Избегайте попадания ультрафиолета на участки кожи и ни в коем случае не обрабатывайте их спиртом.
Не принимайте горячий душ, старайтесь меньше намыливать кожу и откажитесь от сильно пахнущих гелей.
Снять раздражение поможет лед, завернутый в натуральную ткань. Прикладывайте его к воспаленному участку на несколько минут, чтобы успокоить кожу. И не забывайте перед выходом на улицу пользоваться солнцезащитными кремами. О том, как правильно их подбирать и наносить, мы рассказывали в этой статье.
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