УНИАН рассказывает, чем их можно заменить.

Джинсы, пожалуй, есть в гардеробе каждой девушки. Это незаменимый элемент базового повседневного гардероба. Рассказываем, какие модели уже устарели и на какие варианты их заменить.

Дизайнеры советуют отказаться от облегающих моделей, тем более с лампасами. Они говорят о том, что джинсы с лампасами визуально делают вас полнее. Лучше заменить их на бойфренды с подворотами, которые идеально сочетаются как с зимними ботинками, так и с летними кедами. К тому же они идеально подходят под шпильки.

Джегинсы - еще один вариант устаревших штанов. Они подходят больше для юных и беззаботных девочек, а вот тем, кому за 25 лучше отказаться от них. Если вам хочется добавить яркости и практичности в свой образ, лучше выбирайте спортивные костюмы сочных оттенков.

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Свою популярность потеряли и джинсы с дырками. Отдайте предпочтение моделям с разными вставками, например, мультяшными героями. Также интересно смотряться джинсы с сердечками, звездами и прочими украшениями.

Ранее на пике популярности были кюлоты. Мало того, что они смотрелись необычно, так еще и оголяли щиколотку. Сейчас же их лучше заменить на штаны-клеш, которые вновь вернулись в моду.

Также антитрендом стали джинсы с разрезами на ножках. Лучше присмотритесь к моделям с вырезами на бедрах. Они сейчас как горячие пирожки.

Ранее УНИАН назвал главные антитренды в одежде и обуви на 2023 год.

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