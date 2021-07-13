Несколько простых правил, которые нужно знать и выполнять, если вы не хотите, чтобы локоны превратились в "‎мочалку"‎.

Морская вода и ласковое солнышко положительно влияют на нервную систему, кожу и общий тонус организма. Чего нельзя сказать про волосы. Из отпуска мы обычно приезжаем домой с тусклыми и сухими локонами, а потом отчаянно "‎гуглим"‎‎ спасение.

Как сохранить здоровье волос на время летнего отдыха и после него - далее в статье.

Уход за волосами на море - 5 «‎заповедей» для красоты локонов

Купите себе красивый головной убор и не выходите без него на улицу;

Это может быть шляпка, косынка или бандана - главное, чтобы она покрывала корни волос и макушку головы. Такое действие убережет кожу головы от нагревания, а волосы у корней от пересушивания. Обладательницы длинных волос могут заплести косу и спрятать ее под головной убор, тогда локоны по длине не будут выгорать.

Не окрашивайте волосы перед поездкой;

Мы понимаем, что даже в отпуске хочется выглядеть, как суперзвезда, но свежий красящий пигмент в сочетании с регулярным воздействием солнечных лучей - это бомба замедленного действия для шевелюры. К тому же, морская вода и ультрафиолет быстро вымывают цвет, так что, после приезда домой все равно придется краситься снова.

Обязательно пользуйтесь масками и бальзамами;

Читайте такжеМодные купальники 2021: главные пляжные тренды (фото)После каждого мытья головы наносите средство на 5-7 минут, чтобы оно впиталось в волосы. Уходовая косметика создает защитную пленку на локонах, ультрафиолету сложнее попасть внутрь и разрушить структуру волос. Кстати, не стоит на море пользоваться жесткими пенящимися шампунями.

Помните про солнцезащитный спрей;

Да-да, для тела и лица - само собой. Мы говорим о волосах. В отпуск приобретите для себя специальную сыворотку или спрей с SPF-фильтром и наносите его на волосы перед тем, как выходить на улицу.

Никакой укладки.

Кроме фена (а лучше и его не брать) вам на период отдыха не нужны никакие укладочные инструменты и средства. Во-первых, плойка и утюжок пересушивают и без того ослабленные солнцем и морем волосы. Во-вторых, сейчас в моде натуральная небрежность и слегка влажные локоны - почему бы этим не воспользоваться?

Уход за волосами в домашних условиях

Будучи дома, сразу приступайте к следующим правилам - они помогут быстро восстановить волосы, вернуть им блеск и здоровый вид:

Сходите к парикмахеру;

Посеченные кончики - это частое явление, с которым сталкиваются девушки, если игнорируют стрижку раз в 2-3 месяца. Морской воздух и палящее солнце ускорят появление сухих концов на локонах. Не бойтесь от них избавляться - волосы продолжат расти, а без "‎мертвой длины"‎ шевелюра будет выглядеть гуще и здоровее.

Поменяйте шампунь;

Идеально - вообще обойтись без сульфатной косметики, которая хорошо пенится. Шампуни, которые вымывают волосы "‎до скрипа"‎ на самом деле очень вредны - они смывают защитный слой и локоны со временем теряют блеск. После моря уж точно лучше купить более натуральный шампунь. Даже если сначала вам будет казаться, что он плохо вымывает волосы - не переживайте, он просто не разрушает их.

Купите профессиональные уходовые средства;

Маски, бальзамы, масла и сыворотки - что угодно, дабы быстро восстановить структуру волос. Ежедневно пользоваться ими не стоит, но это - отличные помощники для ситуации SOS, когда нужно быстро и качественно привести локоны в порядок.

Откажитесь от укладки;

Даже если после моря вам нужно на работу - это не повод, чтобы мучить волосы плойками и утюжками, хотя причина уважительная. Заплетайте их в косы, завязывайте хвост или пучок, купите красивую заколку - только не вытягивайте и не накручивайте. Визуально локоны, конечно, будут выглядеть отлично, но внутри останутся поврежденными.

Используйте домашние средства.

Простые и действенные маски из натуральных ингредиентов - must have любого поколения. Дары природы издавна способны творить чудеса с волосами и кожей, особенно, в комплексе с профессиональными уходовыми средствами.

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Автор: Кристина Кащавцева