В Украине 31 октября жители отпраздновали Halloween. Этот праздник, как и другие, имеет свои традиции и обряды.
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Главная традиция Хэллоуина - наряжаться в страшные костюмы разных потусторонних существ - образы ведьм, вампиров, оборотней, призраков. Также принято украшать квартиру свечами, паутинами и пауками. Главным символом этого праздника является тыква. Обычно, из них вырезают страшные морды, а во внутрь вставляют свечу.
В этом году украинцы уже традиционно приобщились к празднованию. Стоит отметить, что у украинцев очень хорошо развиты фантазия и креатив. Такие образы, которые они показали, вызывают восхищение. Сложный макияж, костюмы и мелкие детали - все это сделало Halloween истинно страшным.
УНИАН предлагает посмотреть все образы, которые создали украинцы. Возможно, в следующем году вы что-то возьмете себе на заметку.
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