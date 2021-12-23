Незамеченной первая леди не осталась.

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" в вечернем образе.

Супруга президента Владимира Зеленского надела черное приталенное платье с драпировкой от украинского дизайнера Лилии Литковской. Отметим, что оно идеально подчеркнуло ее фигуру, а шелк добавил образу романтичности.

Читайте такжеКсения Мишина в туфлях Versace за 35 тысяч гривень попала в объективы камерИнтересно, что платье оголяло плечи Зеленской. Такой наряд не является типичным для нее, ведь первая леди предпочитает носить элегантные костюмы. Кроме того, Зеленская сделала трендовый низкий пучок и надела длинные серьги.

Напомним, ранее Елена Зеленская показала украинкам, как выглядеть нарядно в костюме.

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