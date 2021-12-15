Первая леди продемонстрировала стильный костюм.

Первая леди Украины Елена Зеленская обожает деловые костюмы. Порой кажется, что в ее гардеробе их неисчисляемое количество. Летом супруга президента предпочитает надевать яркие костюмы, а в более холодное время года - более сдержанных оттенков.

Читайте такжеОбраз на миллион: идеи, как стильно одеваться зимой (фото)В этот раз она появилась на публике в благородном сером брючном костюме, под который надела водолазку в тон. Стоит отметить, что штаны-клеш и удлиненный пиджак сделали образ более нарядным, несмотря на то, что серый цвет выглядит более строгим.

"Лучшая", "Красотка", "Наша первая леди – красавица и умница! Желаю ей здоровья, выдержки и успехов в работе", "Нашла своего стилиста! Молодец", "Наша первая леди заслуживает уважения и любви", - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее Елена Зеленская в красном костюме произвела фурор в сети.

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Автор: Диана Могилевич