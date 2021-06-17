Первая леди приехала в Полтаву в стильном костюме.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Елена Зеленская приехала в Полтаву с рабочим визитом.

Там она продемонстрировала стильный белый костюм-двойку, под который надела черную майку. Под костюм она Елена подобрала черные лаковые лодочки на высоком каблуке. Также Зеленская сделала низкий пучок, нанесла легкий макияж и дополнила образ серьгами.

"Ни одна из первых леди не была так мила, умна, скромна, обаятельна, естественна, современна, с прекрасным чувством стиля и такта, с огромной ответственностью, креативностью, работоспособностью, как нынешняя супруга президента", "Леночка - красавица, умница, лучшая во всем", - пишут пользователи сети.

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Автор: Диана Могилевич