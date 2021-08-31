Первая леди выбрала костюм голубого цвета.

Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в США в рамках рабочего визита по приглашению Джо Байдена. С трапа самолета Зеленская спустилась вместе со своим супругом, президентом Украины владимиром Зеленским.

Для такого визита Елена подобрала голубой костюм со танами-дудочками и удлиненным жакетом. Ярким акцентом стали золотые пуговицы. А дополнила она такой образ бежевыми лодочками на высоком каблуке. Из украшений первая леди подобрала лаконичные круглые сережки.

"Лучшая", "Прекрасная", "Птички наши", "Удачи вам", "Молодцы", "Восхищаюсь вашим стилем", - пишут поклонники под фото в Instagram.

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Автор: Диана Могилевич