Зеленская показалась в новом костюме / instagram.com/olenazelenska_official
Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в США в рамках рабочего визита по приглашению Джо Байдена. С трапа самолета Зеленская спустилась вместе со своим супругом, президентом Украины владимиром Зеленским.
Для такого визита Елена подобрала голубой костюм со танами-дудочками и удлиненным жакетом. Ярким акцентом стали золотые пуговицы. А дополнила она такой образ бежевыми лодочками на высоком каблуке. Из украшений первая леди подобрала лаконичные круглые сережки.
"Лучшая", "Прекрасная", "Птички наши", "Удачи вам", "Молодцы", "Восхищаюсь вашим стилем", - пишут поклонники под фото в Instagram.
Зеленская показалась в новом костюме / instagram.com/zelenskiy_official
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