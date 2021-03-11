Зеленская показала стильный аутфит / instagram.com/uafirstlady
Супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Елена Зеленская предстала в молочной блузке с цветочным принтом.
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Отметим, что такой принт сейчас самый популярный. Он придал Зеленской женственности, нежности и в то же время яркости. Также такой цвет блузки идеально подчеркнул смуглую кожу Елены.
"Стильная блуза", "Вам идет", "Какая красивая и весенняя", "Очень стильно", - пишут комментаторы в Instagram.
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