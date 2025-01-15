Джинсы из 90-х снова в моде: какие модели приковывают к себе взгляды

Эти модели снова покоряют модниц.

Мода циклична, и то, что когда-то считалось трендом прошлых десятилетий, рано или поздно возвращается на подиумы и в повседневные образы. Сегодня мы наблюдаем триумфальное возвращение джинсов из 90-х, которые полюбились за свою универсальность, комфорт и бунтарский дух.

Багги-джинсы

Объемные джинсы с широкими штанинами, известные как baggy jeans, были культовым элементом 90-х. Их носили подростки, рэперы и любители уличной культуры. Сегодня они вернулись, но уже с современной интерпретацией: такие джинсы можно сочетать с кроп-топами, строгими рубашками или укороченными жакетами, чтобы сбалансировать объемный низ.

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Джинсы с высокой талией

Джинсы с высокой посадкой были популярны у икон стиля 90-х, таких как Синди Кроуфорд и Гвинет Пэлтроу. Сейчас они снова на пике популярности благодаря своей способности подчеркивать талию и визуально удлинять ноги. Комбинируйте их с базовыми футболками, заправленными свитерами или кожаными куртками.

Рваные джинсы

Гранж был символом 90-х, и рваные джинсы стали неотъемлемой частью этого стиля. Сегодня этот тренд вновь обрел актуальность, особенно в сочетании с кожаными куртками, массивными ботинками и толстовками оверсайз. Для тех, кто хочет добавить нотку элегантности, можно сочетать такие джинсы с белой рубашкой и туфлями на каблуке.

Джинсы-клеш

Модели с расширяющимися от колена штанинами возвращают нас в эпоху, когда такие джинсы носили практически все. Сейчас клеш из 90-х снова в моде, особенно в сочетании с укороченными топами и обувью на платформе. Этот фасон идеально подходит для создания вытянутого силуэта.

Светло-голубой деним: легкость и свежесть

Джинсы светлого голубого оттенка были культовым элементом 90-х. Этот цвет возвращается как символ непринужденности и расслабленного стиля. Они особенно хорошо смотрятся с пастельными цветами, белыми рубашками или яркими акцентами.

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