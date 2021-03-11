Когда еще "носить" цветы, если не весной и летом?

Весна - это время, когда начинают появляться цветочки. И не только из-под земли, но и на наших вещах. Они придают образу романтизма, яркости и даже сексуальности. Главное помнить, как правильно носить этот принт.

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Сейчас мода возвращается к 80-м годам. Поэтому дизайнеры рекомендуют обратить внимание на цветы, которые "разрослись" до гипертрофированно крупных размеров и окрасились в самые невероятные, в том числе кислотные.

Известные во всем мире бренды уже активно применяют этот принт в своих коллекциях - Valentino, Isabel Marant, Saint Laurent и другие.

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Автор: Диана Могилевич