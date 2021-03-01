Модный бомбер / ua.depositphotos.com
Бомбер уже давно вошел в моду и не собирается покидать свой Олимп.
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Это яркие объемные куртки с широкими рукавами, трикотажными манжетами и с поясом-резинкой. Также они сделаны с воротником. Идеально такая куртка сочетается с джинсами и худи. Из обуви лучше надевать кроссовки.
Если вы хотите создать более спортивный стиль, то отдайте предпочтение оверсайз костюмам. Дополняйте такой образ аксессуарами, например, массивными цепями, очками или сумками-багетами.
Модный бомбер / pinterest.com
Модный бомбер / pinterest.com
Модный бомбер / pinterest.com
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