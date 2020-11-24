Кроссовок нельзя надеть / balenciaga.com
Бренд Balenciaga решил выпускать предметы декора. Первой стала латунная скульптура кроссовки.
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На сайте бренда опубликован кроссовка 41 размера. Он выполнен из латуни и покрыт палладием. Весит такой предмет декора 2,5 кг, и состоит из 16 деталей. Всего таких кроссовок 20 штук.
Стоит отметить, что это не единственная скульптура, которую выпустит бренд. Ожидаются и другие предметы декора, которые будут выходить небольшими тиражами.
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