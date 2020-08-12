Назван главный аксессуар 2020 года, от которого все сходят с ума

Самым главным аксессуаром этого лета признаны анклеты.

Анклеты - это главный аксессуар 2020 года. Проще говоря, это браслет на ногу. Но как изысканно он смотрится.

Это украшение может быть абсолютно разным. Под романтический образ можно подобрать тоненький браслет, а под кэжуал "лук" - цепь. Также стоит обратить внимание на браслеты из бисера, которые сейчас на пике популярности.

Давайте посмотрим, что сейчас в тренде.

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