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Назван главный аксессуар 2020 года, от которого все сходят с ума

14:50, 12 августа 2020
Красота и стиль
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Анклеты / фото pinterest.com

Это украшение может быть абсолютно разным. Под романтический образ можно подобрать тоненький браслет, а под кэжуал "лук" - цепь. Также стоит обратить внимание на браслеты из бисера, которые сейчас на пике популярности.

Давайте посмотрим, что сейчас в тренде.

Анклеты / фото pinterest.com
Анклеты / фото pinterest.com
Анклеты / фото pinterest.com
Анклеты / фото pinterest.com
Анклеты / фото pinterest.com
Анклеты / фото pinterest.com

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