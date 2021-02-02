Американская актриса Анджелина Джоли стала украшением свежего выпуска глянцевого журнала Vogue.Читайте такжеСпортивный костюм под пальто: модный тренд, на котором помешаны знаменитости
Звезда дала откровенное интервью журналистам. Издание опубликовало на своей странице в Instagram ряд кадров с Джоли. На них знаменитость предстала в стильных образах.
На снимках Анджелина позирует в сдержанных черных, бежевых и нюдовых нарядах.
Так, на первом фото актриса предстала в образе total black: черной водолазке и брюках, подчеркнув хрупкую фигуру. В кадре Джоли собрала волосы.
На следующей фотографии звезда предстала в бежевом наряде -майке, юбке-карандаше и тренче в тон. Дополнила образ она туфлями-лодочками.
На третьем кадре Анджелина предстала в балахонном наряде. Но и в нем она прекрасно выглядит.
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